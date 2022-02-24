Житель Коми заявил об угоне, чтобы его не наказали за ДТП

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В Усть-Вымском районе местного жителя 1992 года рождения подозревают в заведомо ложном доносе об угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился местный житель. Мужчина рассказал, что у него угнали «Рено Дастер». Однако эта информация не подтвердилась. Выяснилось, что накануне с участием иномарки произошли два ДТП. «Рено» врезался в «Форд» и столкнулся со стоящей «Тойотой». При этом водитель в обоих случаях покинул место происшествия. Сначала он уехал, а потом бросил свой автомобиль.

Очевидцы запомнили водителя «Рено». Они рассказали, что мужчина был пьян. Сам житель Коми дал признательные показания. Мужчина объяснил, что заявил об угоне своего авто, поскольку боялся ответственности за ДТП. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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