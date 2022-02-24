В Коми мошенника заставили заплатить 100 тысяч рублей

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Судебные приставы Коми взыскали с мошенника 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, зарегистрированный в Инте, выдал себя за посредника при поставке пиломатериалов. Злоумышленник взял у руководителя ухтинской строительной организации предоплату, а затем исчез. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Его приговорили к 320 часам обязательных работ. Кроме того, с жителя Коми взыскали 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что должник работает в Воркуте. С него взыскали 70% заработной платы. Таким образом долг был погашен.

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