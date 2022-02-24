Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 11:45

В Коми мошенника заставили заплатить 100 тысяч рублей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Судебные приставы Коми взыскали с мошенника 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Как рассказали в ведомстве, мужчина, зарегистрированный в Инте, выдал себя за посредника при поставке пиломатериалов. Злоумышленник взял у руководителя ухтинской строительной организации предоплату, а затем исчез. Суд признал мужчину виновным в мошенничестве. Его приговорили к 320 часам обязательных работ. Кроме того, с жителя Коми взыскали 100 тысяч рублей.

Выяснилось, что должник работает в Воркуте. С него взыскали 70% заработной платы. Таким образом долг был погашен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Житель Коми задолжал 400 тысяч рублей по алиментам и сбежал в Воронеж