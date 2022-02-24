Трое жителей Коми пострадали в столкновении легковушки и микроавтобуса

Фото: архив "КП"

Под Ухтой произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. Об инциденте рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Уточняется, что ДТП было зафиксировано на 275 км автодороги Сыктывкар – Ухта. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и «Форд Транзит». По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречку и врезался в микроавтобус.

В результате три человека, в том числе оба водителя, получили травмы. Госпитализация никому не понадобилась, уточнили в ведомстве.

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