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Происшествия24 февраля 2022 13:23

В Сыктывкаре продавцу «синтетики» грозит 20 лет тюрьмы

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре задержали гражданина Казахстана 1998 года рождения, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, полицейские изъяли у задержанного две партии наркотиков. В каждой из них было по шесть приготовленных к продаже доз производного N-мелилэфедрона. Далее силовики провели обыски дома у фигуранта. Там стражи порядка изъяли еще одну партию расфасованных и приготовленных к сбыту наркотиков. Злоумышленник получал партию «синтетики», фасовал ее и делал закладки. Их местоположение житель Коми сообщал в интернете. Сам задержанный наркотики не употреблял. Общая масса наркотиков составила 185 граммов. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.

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