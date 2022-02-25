На случай отмены ЧМ по бенди в Сыктывкаре организаторы подготовили праздник русского хоккея

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Организаторы Чемпионата мира по хоккею в Сыктывкаре приняли решение в случае его отмены подготовить альтернативное мероприятие. Как сообщил ТАСС президент FIB и ФХМР Борис Скрынник в случае отказа всех стран от участия они «что-нибудь придумают», например – праздник русского хоккея.

— Говорят, что есть официальное заявление. Думаю, что все страны никуда не поедут. Если откажутся, что-нибудь придумаем — свой праздник русского хоккея, — заявил он.

Напомним, чемпионат мира по хоккею планировали провести весной 2022 года – с 27 марта по 3 апреля. Сегодня стало известно, что Финляндия и Швеция отказались принимать участие в Чемпионате мира по хоккею с мячом. Пока что в списках стран-участников остались Венгрия, Эстония, Германия, Норвегия, Казахстан и Россия.

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