Следователи Коми возбудили уголовное дело после исчезновения молодой матери и ее возлюбленного

Фото из личного архива пропавших

Следователи Коми возбудили уголовное дело по факту загадочного исчезновения молодой пары из Воркуты - 36-летней Евгении Высоцкой и ее 34-летнего возлюбленного Вячеслава Агаркова. Пара пропала в ночь с 19 на 20 февраля после посещения байк-клуба, с тех пор о них нет никаких вестей.

Правоохранителям удалось восстановить картину того дня. По их данным, возлюбленные были в заведении на улице Мира, где проводили время за бокалом спиртного. После они вышли из помещения и ушли в неизвестном направлении.

- Следственными органами по возбужденному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего, - прокомментировали ход дела в СУ СК России по Коми.

Добавим, что у Евгении есть двое маленьких детей, которые ее очень ждут. Сейчас они находятся у родственников и надеются в скором времени увидеть маму.

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