В Коми сменился глава Общественного совета при МВД

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Общественный совет при МВД по Коми возглавил Дмитрий Беляев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МВД по Коми состоялось расширенное заседание общественного совета. В нем принял участие глава ведомства Андрей Сицский. На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия по осуществлению общественного контроля. Кроме того, стороны обменялись информацией и озвучили проблемные моменты.

На заседании также избрали нового председателя Совета. Им стал Дмитрий Беляев. Ранее эту должность занимала Галина Киселева. Она сложила с себя полномочия, оставшись членом Совета.

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