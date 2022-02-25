В Коми два человека погибли в пожаре в частном доме

Фото: архив "КП"

В селе Усть-Кулом произошла трагедия, унесшая жизни местных жителей. Как сообщает пресс-служба МЧС по Коми, два человека погибли в пожаре в частном доме.

Возгорание было зафиксировано на улице К. Цеткин. По словам очевидцев загорелся деревянный дом, а внутри остались жильцы. Несмотря на то, что спасатели прибыли всего через три минуты после звонка, спасти сельчан не удалось.

После ликвидации пожара сотрудниками МЧС были найдены тела 65-летнего и 59-летнего местных жителей. По факту трагедии начато разбирательство.

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