В Сыктывкаре выросли цены на дизельное топливо

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре поменялись цена на дизельное топливо. В столице Коми можно найти горючее как за выросшую цену, так и, наоборот, подешевле.

Больше всего стоимость упала на бензоколонках «Компании 2000». Там за литр ДТ просят 64,30 рублей, что на 2,9 рубля меньше, чем было неделей ранее. А вот на заправках «Лукойл» за дизель теперь придется отдать на 27 копеек больше, сообщает «Комиинформ».

Далее мы публикуем актуальный список цен на топливо и бензин.

Компания «Лукойл»

АИ-92 - 47,61 (без изменений)

АИ-95 - 50,62 (без изменений)

100 - 58,57 (без изменений)

ДТ- 54,37 (было 54,25) плюс 27 копеек

«Компания 2000» (цены с 17 по 21 февраля)

АИ-92 - 47,20 (без изменений)

АИ-95 - 49,50 (без изменений)

ДТ — 64,30 (было 67,20) минус 2 рубля 90 копеек

«Движение Коми»

АИ-92 - 46,99 (без изменений)

АИ-95 - 49,99 (без изменений)

Ультра ДТ - 69,99 (без изменений)

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