В Коми 94-летняя женщина из Германии приняла гражданство России

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Сыктывдинском районе 94-летняя гражданка Германии приняла гражданство России. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В отделении по вопросам миграции ОМВД России по Сыктывдинскому району состоялась торжественная церемония принятия Присяги иностранцами и вручения российских паспортов. Соблюдать Конституцию и законодательство России, исполнять обязанности российского гражданина поклялись уроженка Украины Маргарита Ивановна Землякова, 1961 года рождения, и 94-летняя Христина Георгиевна Штикель – гражданка Германии. Землякова ждала получения паспорта 10 месяцев.

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