Имущество должников в Коми продали за 73 миллиона рублей

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В 2021 году от продажи имущества должников в Коми было выручено больше 73 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФССП.

Так, сыктывкарец взял кредит на покупку «Лады XRAY». Однако условия договора он не выполнял. В общей сложности мужчина задолжал 770 тысяч рублей. Приставы арестовали машину и направили на торги. Деньги от продажи перевели банку. За год сумма, вырученная от продажи имущества должников, составила 73 миллиона 416 тысяч рублей.

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