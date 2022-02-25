В Коми на карантин из-за коронавируса закрыты школа, садик и детский дом

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В Коми на карантин из-за ковида закрыты три образовательных учреждения. Об этом сообщили в республиканском Минобразования.

По данным ведомства, с 9 февраля в поселке Чим закрыт детский дом №13. Ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения. Также с 21 февраля свои двери закрыл детский сад № 4 села Объячево, а тремя днями ранее и Керчомская школа.

В министерстве добавили, что частично закрыты на карантин из-за коронавируса два класса в Брыкаланской школе в Ижемском районе и Ярашъюской школе в Усть-Куломском районе. Количество обучающихся с подтвержденным COVID-19 – 1392 человек, педагогов – 467.

В связи с превышением порога заболеваемости по ОРВИ полностью на карантин закрыты: пять детских садов в Ижемском и Прилузском районах и 13 общеобразовательных организаций в Ижемском, Усть-Вымском, Усть-Куломском, Прилузском районах и. Сосногорске.

Частично закрыты на карантин в связи с превышением порога заболеваемости по ОРВИ: 11 групп в восемь дошкольных образовательных организациях. Это Сыктывкар, Инта, Ухта, Ижемский, Княжпогостский и Усть-Куломский районы. Также не действуют 84 класса в 28 общеобразовательных организациях - Сыктывкар, Вуктыл, Ижемский, Княжпогостский, Койгородский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы. Количество обучающихся, заболевших ОРВИ – 12 384 человек, педагогов – 452.

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