Олимпийская лыжница из Коми Юлия Ступак награждена Орденом Дружбы

Фото из личного архива Ступак

Юлия Ступак — уроженка Коми — награждена Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. В документе говорится, что высокую госнаграду получили участники зимней Олимпиады в Пекине.

Напомним, для лыжницы игры оказались удачными и плодотворными. Из Китая Ступак привезла одну золотую медаль и одну бронзовую. Обе награды спортсменка выиграла в командных соревнованиях, а вот личные состязания оказались для Ступак провальными — 24-ое место в скиатлоне и не выход в полуфинал в спринте.

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