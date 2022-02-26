Роспотребнадзор Коми рассказал, как вернуть деньги за авиабилеты из-за отменных рейсов

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В связи с ситуацией, связанной с временной приостановкой работы аэропортов на юге России, оперативный штаб Минтранса России и Роспотребнадзор дали инструкцию, как вернуть деньги за авиабилеты.

- Правилами воздушных перевозок пассажиров установлено, что в случае отмены или задержки рейса, изменения маршрута перевозки либо выполнения рейса не по расписанию пассажир имеет право на возврат уплаченной за воздушную перевозку провозной платы, - уточнили в ведомстве Коми.

Учитывая форс-мажорные обстоятельства, а именно приостановку работы ряда аэропортов юга России 24 февраля, а также невозможность выполнения авиакомпаниями рейсов, пассажиры могут вернуть деньги за билеты либо обменять билеты на другие даты.

Для этого необходимо обратиться к авиаперевозчику или организации, у которой приобретались билеты, и подать соответствующее заявление.

Телефон «горячей линии» Управления - 8-800-350-64-23 (бесплатно для звонков по территории Российской Федерации).

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