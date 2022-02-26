В МВД Коми прокомментировали экстренную эвакуацию учеников школы №18 в Сыктывкаре

Фото очевидцев событий

В Сыктывкаре учеников одной из городских школ экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании здания. Как рассказали «КП-Коми» в МВД республики, на месте ЧП работают кинологи и следственная группа.

- Сообщение поступило в первом часу дня. На место сразу же выехали кинологи, взрывотехники и следственная группа. Дети были сразу же эвакуированы из здания. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Обследование территории продолжается.

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