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Общество26 февраля 2022 11:48

В МВД Коми прокомментировали экстренную эвакуацию учеников школы №18 в Сыктывкаре

Источник:kp.ru
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Фото очевидцев событий

Фото очевидцев событий

В Сыктывкаре учеников одной из городских школ экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании здания. Как рассказали «КП-Коми» в МВД республики, на месте ЧП работают кинологи и следственная группа.

- Сообщение поступило в первом часу дня. На место сразу же выехали кинологи, взрывотехники и следственная группа. Дети были сразу же эвакуированы из здания. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Обследование территории продолжается.

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