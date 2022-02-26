На трассе в Коми школьный автобус съехал с дороги

Фото: сриншот видео

В Воркуте школьный автобус съехал с дороги и оказался на обочине. О происшествии рассказали местные жители.

По словам очевидцев, водитель не справился с управлением на покрытой гололедом трассе и вырулил на обочину. По данным городской мэрии, в автобусе кроме мужчины никого не было.

- Автобус был пустой. Всё хорошо, никто не пострадал, - прокомментировали инцидент в администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В МВД Коми прокомментировали экстренную эвакуацию учеников школы №18 в Сыктывкаре (подробности)