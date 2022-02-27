Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 февраля 2022 6:18

В Коми работник ухтинского предприятия получил тяжелую травму

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Сотрудник ухтинской частной охранной организации получил тяжелую травму во время работы. Об этом сообщает Гострудинспекция Коми.

Известно, что инцидент произошел 17 февраля, однако в ведомстве не раскрывают подробности случившегося и характер травм. Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали, что увечья относятся к категории тяжелых.

По данному факту начато разбирательство, подробности выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гострудинспекция Коми расследует гибель жителя Башкирии в аварии на трассе Сыктывкар-Ухта (подробности)