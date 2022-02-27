В Коми работник ухтинского предприятия получил тяжелую травму

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Сотрудник ухтинской частной охранной организации получил тяжелую травму во время работы. Об этом сообщает Гострудинспекция Коми.
Известно, что инцидент произошел 17 февраля, однако в ведомстве не раскрывают подробности случившегося и характер травм. Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали, что увечья относятся к категории тяжелых.
По данному факту начато разбирательство, подробности выясняются.
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