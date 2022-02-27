В сыктывкарских поликлиниках заработали бесплатные номера телефонов

Фото: архив "КП"
В больницах Сыктывкара заработали бесплатные номера телефонов. Об этом рассказали в городской администрации.
По словам мэрии, по ним жители столицы Коми смогут вызвать врача, получить консультацию и записаться на прием. На данный момент бесплатный формат звонков доступен для пациентов третьей поликлиники и поликлиники в Эжве.
Номера телефонов:
— Сыктывкарская поликлиника № 3: 8 (800) 100–65–25;
— Эжвинская поликлиника: 8 (800) 100–57–47.
Благодаря нововведению поликлиники смогут принимать вызовы от большего количества пациентов, а время ожидания ответа регистратора сократится.
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