В сыктывкарских поликлиниках заработали бесплатные номера телефонов

Фото: архив "КП"

В больницах Сыктывкара заработали бесплатные номера телефонов. Об этом рассказали в городской администрации.

По словам мэрии, по ним жители столицы Коми смогут вызвать врача, получить консультацию и записаться на прием. На данный момент бесплатный формат звонков доступен для пациентов третьей поликлиники и поликлиники в Эжве.

Номера телефонов:

— Сыктывкарская поликлиника № 3: 8 (800) 100–65–25;

— Эжвинская поликлиника: 8 (800) 100–57–47.

Благодаря нововведению поликлиники смогут принимать вызовы от большего количества пациентов, а время ожидания ответа регистратора сократится.

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