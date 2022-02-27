В столкновении грузовика и легковушки на трассе в Коми пострадал 48-летний мужчина

Фото: ГИБДД по Коми

На трассе в Коми произошло серьезное ДТП с участием КамАЗа и легковушки, в котором пострадал человек. Об аварии рассказали в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

Установлено, что инцидент был зарегистрирован на 14-м километре автодороги «Подъезд к городу Усинску» накануне, 26 февраля. Мужчина за рулем грузовика не справился с управлением и выехал на встречку, где на высокой скорости врезался в УАЗ, за рулем которого был 22-летний молодой человек.

В результате столкновения 48-летний пассажир легковушки оказался в больнице с серьезными травмами. У мужчины были диагностированы пневмоторакс, травматический шок, черепно-мозговая травма, сотрясение, закрытый перелом плеча справа, закрытая травма грудной клетки, перелом ребер. Отмечается, что 62-летний водитель КамАЗа не пострадал.

По данному факту начато разбирательство.

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