В Сыктывкаре пьяный водитель устроил погоню

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В ГИБДД Коми сообщили о задержании водителя, который игнорировал полицейских в Сыктывкаре и не останавливался по требованию. В результате погони водителя все же удалось остановить. Как выяснилось, мужчина был пьян.

По информации ведомства, ЧП произошло 21 февраля в районе улицы Морозова. Сотрудники инспекции заметили автомобиль «Фольксваген Поло», которая была в ориентировке из-за неадекватного вождения.

– При остановке разыскиваемой автомашины водитель проигнорировал законные требования сотрудников и, увеличивая скорость, стал скрываться от полицейских. Стражи порядка неоднократно выдвигали требование об остановке транспортного средства. Во время преследования злоумышленник неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, выезжая на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушал требования дорожных знаков, – сообщили в ГИБДД.

Остановить машину удалось на улице Куратова. За рулем находился 45-летний мужчина, который отказался пройти освидетельствование. В результате в его отношении составили семь административных протоколов.

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