Долг по зарплате в Коми составил 21,22 млн рублей

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Комистат передает, что по состоянию на 1 февраля 2022 года в республике у предприятий и компаний просроченная задолженность по зарплате составила 21,22 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцев, отметили аналитики, эта сумма выросла на 0,2%.

Уточняется, что задолженность по зарплате имели две компании из Усинска. Всего вовремя оплату труда не получили за январь 196 человек, долг составил на каждого 108 тысяч рублей.

Уточняется, что причина состоит в отсутствии собственных средств.

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