Жителей Коми ждет длинная рабочая неделя

Фото: pexels.com

В Коми началась длинная трудовая неделя. Жители республики, чей график был 5/2, из-за предстоящих выходных должны будут отработать дополнительно ещё один день.

Как уточняет федеральный Минтруд, рабочей станет суббота 5 марта. На отдых россияне уйдут 6 марта и вновь приступят к должностным обязанностям уже только 9 марта, во вторник.

Добавим, что рабочая суббота будет сокращённой на один час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Сыктывкара направят огромные деньги на борьбу с опасным растением (подробности)