В Коми предприятие оштрафовали за вспышку ковида среди мигрантов

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В Коми предприятие «Лесное дело» оштрафовали за вспышку коронавируса среди мигрантов. Соответствующее решение принял Сыктывкарский городской суд.

Специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование инфекционных заболеваний. В помещениях, используемых для работы и проживания мигрантов, выявили нарушения законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия. Кроме того, предприятие не в полной мере проводились мероприятия, направленные на прерывание путей передачи вируса. На «Лесное дело» завели административное дело. Предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей. Как передает «Комиинформ», постановление не вступило в законную силу.

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