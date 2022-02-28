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Общество28 февраля 2022 8:07

В Коми предприятие оштрафовали за вспышку ковида среди мигрантов

Источник:kp.ru
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Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В Коми предприятие «Лесное дело» оштрафовали за вспышку коронавируса среди мигрантов. Соответствующее решение принял Сыктывкарский городской суд.

Специалисты Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование инфекционных заболеваний. В помещениях, используемых для работы и проживания мигрантов, выявили нарушения законодательства в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия. Кроме того, предприятие не в полной мере проводились мероприятия, направленные на прерывание путей передачи вируса. На «Лесное дело» завели административное дело. Предприятие оштрафовали на 150 тысяч рублей. Как передает «Комиинформ», постановление не вступило в законную силу.

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