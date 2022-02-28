Пьяный житель Коми угнал иномарку и попал в ДТП

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В Сосногорске местного жителя 2001 года рождения подозревается в угоне автомобиля «Рено Сандеро». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек был у себя дома и выпивал с приятелем. Подозреваемый незаметно от товарища взял ключи от иномарки, вышел из квартиры и поехал кататься на чужом авто. Проехав один жилой квартал, злоумышленник устроил ДТП. Нарушителя задержали и поместили в спецприемник за то, что он ездил без прав. Возбуждено уголовное дело.

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