В Сыктывкаре из-за сообщений о минировании эвакуировали городской суд и школу

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре эвакуировали учеников и персонал 22-ой школы. Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, полицейским поступила информация о минировании здании. На место инцидента незамедлительно выехали специалисты и провели осмотр помещения.

Никаких опасных устройств обнаружено не было. После того, как кинологи закончили свою работу, ученики вернулись за парты и возобновили учебный процесс.

Также сегодня, 28 февраля, из здания городского суда были эвакуированы люди. Подробности инцидента выясняются.

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