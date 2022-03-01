Молодая девушка из Коми поборется за титул «Краса студенчества России»

Фото: Росмолодежь

Молодая девушка из Коми Елизавета Болелая борется за титут «Краса студенчества России», сообщили в пресс-службе Российского союза молодежи.

Всего в настоящий момент на участие в конкурсе студентки вузов и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 35 лет подали более 300 заявок. Очный этап конкурса запланирован на период с 1 по 6 марта в Самаре. По итогам полуфинала выберут 12 девушек, который будут бороться за главный титут 6 марта.

Елизавета Болелая развивается в области декламации поэзии, стала лауреатом муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика». Девушка также активно занимается вокалом, занимая призовые места в различных конкурсах.

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