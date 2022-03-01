Жителей Сыктывкара 1 марта ждут геомагнитные возмущения

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В Гисметео сообщили, что сегодня, 1 марта, территории Сыктывкара ожидаются геомагнитные бури. По информации метеорологов, сложнее всего будет в 9:00, когда город накроют возмущения в 4 балла.

Впоследствии в течение дня будут наблюдаться небольшие возмущения – на уровне 3 баллов из девяти. Ближе к вечеру бури немного успокоятся, опустившись до двух баллов.

Завтра, 2 марта, ситуация будет более спокойной – в прогнозе передается лишь о незначительных волнениях в 1 и 2 балла.

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