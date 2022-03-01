Житель Сыктывкара украл у пьяного мужчины Louis Vuitton, Prada и Montblan

Фото: архив КП

Прокуратура Сыктывкара утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего жителя Прилузкого района, которого обвинили в краже. Мужчина обокрал состоятельного жителя столицы Коми, оставив его без брендовой одежды и аксессуаров.

Преступление, как проинформировали в ведомстве, произошло утром 3 августа. Злоумышленник заметил на ступеньках торгового центра «Народный» мужчину в пьяном состоянии. Воспользовавшись моментом, он прихватил его вещи, среди которых оказалась сумка Louis Vuitton с кошельком из крокодиловой кожи Pradа, двумя телефонами iPhone, ручкой с золотыми вставками марки Montblane. Ущерб оценивается в сумму 185 тысяч рублей.

Правоохранители довольно быстро обнаружили преступника и вернули часть украденного имущества на сумму 133 тыс. рублей. Ручку найти не удалось, так как обвиняемый выбросил футляр с ней, не проверяя содержимое.

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