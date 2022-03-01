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Общество1 марта 2022 6:15

В Коми назначен новый и.о. министра цифрового развития

Источник:kp.ru
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Накануне, 28 февраля, был назначен новый руководитель минцифры Коми. Исполняющим обязанности министра цифрового развития стал Олег Белых. Об этом сообщается в телеграм-канале «КомиLeaks».

Сообщается, что к исполнению обязанностей Белых приступит уже сегодня, 1 марта. Ранее чиновник работал в администрации главы Коми. О судьбе экс-главы министерства Светланы Альябьевой информации нет.

Ранее было известно, что Владимир Казаков стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики Коми – министром финансов региона

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