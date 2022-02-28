В Коми пропали две девочки-подростки из Инты

В Коми пропали 16-летняя Карина Барабанова и 13-летняя Диана Прохорова. Об исчезновении девочек сообщили волонтёры «Лизы Алерт».

Известно, что подростки ушли из дома 26 февраля и не вернулись. Близкие девочек, поняв, что самостоятельные поиски не дают результата, обратились к добровольцам и правоохранителям с просьбой помочь.

На Карине в день исчезновения была черная кофта, а также синие джинсы и красные кроссовки.

Приметы девочки: рост 155 см, нормальное телосложение, светлые крашеные волосы, карие глаза.

На Диане в день пропажи также была чёрная кофта с жёлтыми надписями, на ногах — синие джинсы и чёрно-белые кеды.

Приметы подростка: рост 155 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вскрылись подробности странного исчезновения молодой пары из Воркуты

Влюбленные будто сквозь землю провалились (подробности)