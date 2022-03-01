«Королева лыжни» Раиса Сметанина получила звание Героя труда Коми

Фото: пресс-служба главы Коми.

Глава Республики Коми присвоил Раисе Сметаниной высшее почётное звание Героя труда Республики Коми. Соответствующий Указ Владимир Уйба подписал сегодня, 1 марта.

Как сообщает пресс-служба Главы республики, высшее почётное звание Героя труда Республики Коми присвоено Сметаниной Раисе Петровне – эксперту отдела методического обеспечения подготовки спортивного резерва ГАУ РК «Центр спортивной подготовки сборных команд», город Сыктывкар.

Героя труда Раисе Петровне вручили за особые трудовые заслуги перед Республикой Коми и значительный личный вклад в развитие физической культуры и спорта.

Напомним, Раиса Сметанина – одна из выдающихся спортсменок XX века, обладательница четырёх золотых, пяти серебряных и одной бронзовой олимпийских медалей, семикратная чемпионка мира, многократная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

Раиса Сметанина – единственная женщина-лыжница, вошедшая в десятку лучших спортсменов мира ХХ века по зимним видам спорта. «Королева лыжни» - этот высокий титул она достойно подтверждала на многочисленных состязаниях, грациозно и настойчиво стремясь по снежным трассам к очередной победе.

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