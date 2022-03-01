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Происшествия1 марта 2022 9:37

В Коми приезжего оштрафовали на 200 тысяч рублей за пьяную езду

Источник:kp.ru
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эжвинский районный суд Сыктывкара признал 33-летнего жителя Ленинградской области виновным в управлении автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 11 декабря. Пьяный мужчина Jeep Grand Cherokee ехал по автодороге Сыктывкар – Ухта. На 13-м километре он стал участником ДТП. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Они заметили, что у водителя имеются признаки опьянения. Однако проходить медосвидетельствование мужчина отказался. Он признал свою вину. Мужчину оштрафовали на 200 тысяч рублей и на два года лишили прав. Приговор не вступил в законную силу.

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