В Коми средний размер зарплаты составил 59,7 тысяч рублей

Фото: архив КП.

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики в Коми передает, что средний размер зарплаты в регионе составил 59,7 тысяч рублей. Информация предоставлена по итогам прошедших 12 месяцев.

Самый высокий заработок, отметили эксперты, в добывающей отрасли – 105,2 тысяч рублей. Сотрудники госслужб в среднем получали 70,3 тысяч рублей.

Средний заработок врачей и специалистов социальных услуг, по данным Комистата, получают 52,8 тысяч рублей.

Меньше всего зарплаты оказались у работников торговли – средний размер зарплаты составил у них 32,1 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми вырос долг по зарплате

Рассказываем, как есть (подробности)