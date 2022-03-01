Сыктывкарца задержали за ложный вызов полиции

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В Сыктывкаре местного жителя 1974 года рождения задержали за ложный вызов полиции. Это произошло на улице Заводской.

Инцидент произошел на улице Заводской. Мужчина находился в чебуречной и вызвал скорую помощь. При этом в дежурной службе мужчина находится в «черном списке». Это связано с тем, что сыктывкарец не раз, будучи пьяным, вызывал медиков без причины. Не дождавшись скорой, он позвонил в 112 и сообщил, что на Заводской сбили человека. Когда выяснилось, что вызов оказался ложным, мужчину был передан полицейским. Как передает «Комиинформ», ему грозит штраф в размере от 1000-1500 рублей.

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