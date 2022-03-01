В Коми женщина ранила ножом приятеля, который ее оскорблял

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Сысольский районный суд признал 30-летнюю жительницу Койгородского района виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 30 сентября в Койгородке. Женщина была в гостях у своего знакомого. Они выпивали, и приятель стал оскорблять гостью. В ответ женщина дважды ударила его рукой по лицу. Однако на этом жительница Коми не остановилась. Она схватила нож и дважды ударила приятеля по голове и телу. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Женщина признала в свою вину. Злоумышленница пояснила, что причиной нападения послужило аморальное и противоправное поведение приятеля. Дело в том, что после ее требований мужчина не прекратил приставать к ней и начал ее оскорблять. Злоумышленницу приговорили к четырем годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

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