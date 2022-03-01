В Коми намерены увеличить количество рейсов поезда Сыктывкар – Усинск

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Сегодня, 1 марта, министр экономразвития и промышленности Эльмира Ахмеева сообщила, что в настоящий момент прорабатывается вопрос увеличения числа рейсов поезда №53/54 Сыктывкар – Усинск – Сыктывкар. По ее словам, курсирование поезда в марте этого года станет ежедневным.

– Отмена рейсов вызвала негативный резонанс у жителей Республики Коми, так как поезд пользуется большим спросом. Правительство Коми выражает обеспокоенность сокращением периодичности курсирования скорого поезда №53/54, поэтому мы обратились в АО «ФПК» с просьбой рассмотреть возможность увеличения количества рейсов в марте 2022 года, – рассказала она.

По словам Ахмеевой, в руководстве «ФПК» пояснили, что рейсы отменили из-за низкого пассажиропотока. О дальнейших изменениях, отметила министр, сообщат в ближайшее время.

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