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Общество1 марта 2022 15:02

В Коми прибывают первые беженцы из ДНР и ЛНР

Источник:kp.ru
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Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Коми прибывают первые беженцы из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В Воркуту и Ухту прибыли 14 человек из Донецка, Докучаевска, Стаханова и Алчевска. Всем этим людям окажут необходимую помощь. Кроме того, беженцам помогут найти работу. Детей из ДНР и ЛНР устроят в образовательные учреждения.

Для приезжающих из Донбасса также планируют организовать пункты временного размещения в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада». Он находится в деревне Парчег Сыктывдинского района. Еще одним пунктом размещения станет санаторий «Лозым» в селе Пажга. Кроме того, в Коми организовали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных в Ростовскую область жителей ДНР и ЛНР.

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