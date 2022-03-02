В Коми уменьшили число коек для больных ковидом

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Глава Коми Владимир Уйба во время своего традиционного обращения сообщил, что в республике сократилось количество ковид-коек. По его словам, в настоящий момент впервые зарегистрировано снижение числа заболевших коронавирусом – 932 человека.
Руководитель региона проинформировал, что сейчас в связи со снижением начали сокращать число коек для пациентов. Так из КРКБ убрали 165 мест, переведя их в режим оказания плановой помощи. В настоящий момент всего занято 1701 койка, в феврале для сравнения было 1764.
Владимир Уйба отметил, что основное число заболевших приходится на Сыктывкар, Ухту, Усинк, Вуктыл, Усть-Вымский и Койгородские районы.
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