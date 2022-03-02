Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2022 6:45

«Не хороните моего ребенка»: родитель Коми призывает не плодить слухи о сыновьях на службе

Мама солдата из Коми назвала новость о смерти сына на Донбасе фейком
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: REUTERS.

Фото: REUTERS.

В ряде средств массовой информации появились публикации о том, что в ходе спецоперации на Донбасе погиб военнослужащий из Коми Сергей Кириченко. Парень служит в армии по контракту. В последнее время он перестал выходить на связь. Его мама информацию опровергла.

– Не хороните моего ребенка, никакой информации официальной нет, – написала в ВК Виктория Кириченко. Позже добавила еще одно сообщение, мол, сын жив и здоров, «Не распространяйте слухи и не собирайте сплетни, не нервируйте родителей».

Напомним, Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Решение было принято в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми прибывают первые беженцы из ДНР и ЛНР

Как помогают этим людям (подробности)