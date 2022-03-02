«Не хороните моего ребенка»: родитель Коми призывает не плодить слухи о сыновьях на службе

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В ряде средств массовой информации появились публикации о том, что в ходе спецоперации на Донбасе погиб военнослужащий из Коми Сергей Кириченко. Парень служит в армии по контракту. В последнее время он перестал выходить на связь. Его мама информацию опровергла.

– Не хороните моего ребенка, никакой информации официальной нет, – написала в ВК Виктория Кириченко. Позже добавила еще одно сообщение, мол, сын жив и здоров, «Не распространяйте слухи и не собирайте сплетни, не нервируйте родителей».

Напомним, Президент России 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Решение было принято в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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