Скончался врач-ортопед Михаил Шашев из Коми

Фото из личного архива М. Шашева

В Воронежской области умер Михаил Шашев, работавший когда-то врачом в Печорской ЦРБ. О его скоропостижной кончине сообщили его коллеги из Борисоглебской больницы.

За свою 36-летнюю карьеру врача-ортопеда он успел помочь сотням пациентам с различными травмами. Коллеги вспоминают о Шашеве как о благородном человеке и профессионале своего дела.

— Он был благородным человеком во всех отношениях, всегда мог найти нужное слово и дать совет в трудную минуту, пользовался большим авторитетом и уважением не только среди своих коллег, но и среди всего коллектива больницы. Шашев успел поработать и в Коми. Его благодарные пациенты с тоской восприняли новость о его смерти.

— Я помню его, был очень классным специалистом, таких мало, — вспоминает Наталья.

Михаила Леонидовича проводят в последний путь сегодня, 2 июня. Прощание с ним состоится в больнице, где он работал.

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