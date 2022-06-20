Скончался врач-ортопед Михаил Шашев из Коми

Фото из личного архива М. Шашева
В Воронежской области умер Михаил Шашев, работавший когда-то врачом в Печорской ЦРБ. О его скоропостижной кончине сообщили его коллеги из Борисоглебской больницы.
За свою 36-летнюю карьеру врача-ортопеда он успел помочь сотням пациентам с различными травмами. Коллеги вспоминают о Шашеве как о благородном человеке и профессионале своего дела.
— Он был благородным человеком во всех отношениях, всегда мог найти нужное слово и дать совет в трудную минуту, пользовался большим авторитетом и уважением не только среди своих коллег, но и среди всего коллектива больницы. Шашев успел поработать и в Коми. Его благодарные пациенты с тоской восприняли новость о его смерти.
— Я помню его, был очень классным специалистом, таких мало, — вспоминает Наталья.
Михаила Леонидовича проводят в последний путь сегодня, 2 июня. Прощание с ним состоится в больнице, где он работал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Учиться и совершенствоваться: в День медработника парламентарии Коми дали напутствия врачам республики (подробности)