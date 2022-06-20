В Коми опрокинулась Toyota: пострадали четыре человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 19 июня, в Корткеросском районе опрокинулась Toyota RAV4, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17.10. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем Toyota RAV4 по дороге Верхняя Максаковка – Веселовка. На 31-м километре водитель не справился с управлением. Из-за этого автомобиль опрокинулся прямо на дороге.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленная рана предплечья. Девушка 1992 года рождения получила автотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб плеча. У девочки 2017 года рождения диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение. Девочка 2015 года рождения получила черепно-мозговую травму, сотрясение, а также ушиб плеча.

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