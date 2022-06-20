В Коми обнаружен труп пропавшего 42-летнего рыбака

В Коми завершены поиски 42-летнего мужчины из села Палауз. Напомним, житель республики пропал еще в апреле, когда ушел в нетрезвом виде рыбачить на Сысолу.

Когда мужчина с инвалидностью (у него нет одной руки) не вернулся домой, его семья обратилась за помощью к спасателям. Специалисты за первые дни поиска нашли сапог и шапку пропавшего около полыньи с сильным течением.

Как сообщает издание «Комиинформ», тело пропавшего нашли местные жители: труп лежал в кустах.

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