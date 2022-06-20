В Коми три выпускника сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

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В Коми три выпускника сдали ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования.

ЕГЭ базового уровня сдал 2121 человек. Около 85,6% из них получили четверки и пятерки. В ЕГЭ по математике профильного уровня приняли участие 1643 человека. 73 из них набрали в диапазоне 81-99 баллов. Средний тестовый балл составил 59,15. Три выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.

Теперь в Коми есть первая мультистобалльница – Варвара Аввакумова, которая также набрала 100 баллов на экзамене по химии.

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