Лоси в Коми выбегают на проезжую часть и пугают водителей

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В Усть-Вымском районе водителей предупредили об опасности на дороге в сообществе «Подслушано в Айкино». Делить полосу приходится с сохатыми, которые выскакиваю прямо навстречу железным коням.

- Уважаемые автолюбители, кто ездит в сторону Айкино, будьте аккуратны, так как за 200 метров до Черного Яра на дорогу чуть не выбежал лось, хорошо испугался и вернулся обратно в лес. Выскочил бы на дорогу его бы сбила нива, которая ехала на встречу. Будьте аккуратны! – проинформировали в сообществе.

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- Возле мусорного полигона как в Айкино ехать тоже выходит на дорогу лось, - написала Вера Никитина-Прокофьева.

- Там часто лоси выбегают. Видимо, путь миграции пролегает. По осени так который год подряд между Айкино и Усть-Вымью встречаюсь с сохатым, - Мила Суркина.

Лоси снуют не только в районах. Так, написала Ирина Бычкова, в стороне Ухты тоже выходит лось и два медведя

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