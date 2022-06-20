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Общество20 июня 2022 12:38

В Коми ищут родственников Дмитрия Корчемкина, погибшего в годы ВОВ

Источник:kp.ru
Фото: Виктор УРАЗАЙКИН

Фото: Виктор УРАЗАЙКИН

В поисковой экспедиции в Волгоградской области нашли останки уроженца Коми, участника Великой Отечественной войны. Сейчас участники поискового отряда «Гвардия» г. Заинск Республики Татарстан ищут родственников погибшего.

- Мы были в экспедиции 25 апреля по 8 мая. Нами был найден боец Корчемкин Дмитрий Игнатьевич (в медальоне Кирчемкин). Он родился в д. Яланка Кырчанского района Кировской области, - рассказал поисковик Виктор Уразайкин.

В экспедиции удалось выяснить, что Дмитрий Игнатьевич был рождён в 1918 году, был женат на Павле Васильевне из с. Кырчаны, у пары росло две дочери – Нина 1938 года рождения и Анна Игнатьевна 1933 года (возможно от первого брака).

Боец пропал без вести в августе 1942 года. И вот, спустя 80 лет Дмитрия нашли. Если вы знаете о герое Победы хоть что-то, знаете его родственников, соседей, обязательно напишите об этом Виктору Уразайкину. Боец должен покоится на родной земле!

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