В Коми ищут родственников Дмитрия Корчемкина, погибшего в годы ВОВ

Фото: Виктор УРАЗАЙКИН

В поисковой экспедиции в Волгоградской области нашли останки уроженца Коми, участника Великой Отечественной войны. Сейчас участники поискового отряда «Гвардия» г. Заинск Республики Татарстан ищут родственников погибшего.

- Мы были в экспедиции 25 апреля по 8 мая. Нами был найден боец Корчемкин Дмитрий Игнатьевич (в медальоне Кирчемкин). Он родился в д. Яланка Кырчанского района Кировской области, - рассказал поисковик Виктор Уразайкин.

В экспедиции удалось выяснить, что Дмитрий Игнатьевич был рождён в 1918 году, был женат на Павле Васильевне из с. Кырчаны, у пары росло две дочери – Нина 1938 года рождения и Анна Игнатьевна 1933 года (возможно от первого брака).

Боец пропал без вести в августе 1942 года. И вот, спустя 80 лет Дмитрия нашли. Если вы знаете о герое Победы хоть что-то, знаете его родственников, соседей, обязательно напишите об этом Виктору Уразайкину. Боец должен покоится на родной земле!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Останки без вести пропавшего солдата вернули из Эстонии и перезахоронили в Коми (подробности)