Фото: архив КП

В Коми должник по алиментам отдал жене квартиру в Воркуте. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина 1985 года рождения переехал из Воркуты в Сыктывдинский район. При этом мужчина оставил в Заполярье дочь, которой должен был вплоть до ее совершеннолетия перечислять 25% своего дохода. Житель Коми официально не трудоустроился, на учет в Центр занятости не встал. Он задолжал по алиментам более 410 тысяч рублей.

Судебный пристав привлекла должника к административной ответственности. Она также предупредила, что следующим шагом будет уголовное преследование. Для того, чтобы этого не произошло, мужчина передал бывшей супруге квартиру в Воркуте. Теперь он платит исправно – из пособия по уходу за родственником-инвалидом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре должницу по алиментам заставили работать

Она пыталась выдать себя за человека с психическим отклонением