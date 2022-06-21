«Это случилось с моим сыном»: в Коми с 15-летним ребенком произошло серьезное ЧП

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В поселке Дальний пострадал 15-летний подросток Рустам А. Ребенок упал в заброшенном здании с третьего на второй этаж с межэтажных перекрытий и получил серьезные травмы. По словам местных, это недостроенный корпус 13-й школы, строение начали возводить еще в советское время. Сейчас оно находится в запустении и без охраны.

– Ребенок упал с третьего этажа на первый. К сожалению, это случилось с моим сыном. Бывает и такое, что наших пацанов ничего не учит, и снова лезут куда не надо, хотя твердим каждый день им, что делать не нужно, – рассказала мама мальчика Галина А.

Известно, что ребенок сейчас госпитализирован с черепно-мозговой травмой и сотрясением. По словам жителей поселка, чтобы предотвратить подобные ситуации, нужно перекрывать доступ к зданию и регулярно проверять, закрыт ли проход в долгострой. В мэрии отметили, что пока что демонтаж строения запланирован на ноябрь 2022 года.

– Я знаю, что это корпус, а не здание самой школы. Его строили в советские времена, когда я еще училась в 13-й школе, и мы думали, что успеем там хоть годик поучиться, но не получилось. И по стройке этой тоже лазили, – вспомнила местная жительница.

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