В Коми обнаружен труп 50-летнего мужчины

Фото: архив "КП"

В Коми обнаружен труп мужчины. Тело было найдено в реке рядом с деревней Сынянырд.

По факту произошедшего следователи начали проверку, которая показала, что мужчина умер ненасильственной смертью. Предполагается, что погибшим может являться пропавший в прошлом году 50-летний рыбак.

Сейчас правоохранители намерены восстановить картину трагического дня и доподлинно установить личность утонувшего мужчины.

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