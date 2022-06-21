В Коми обнаружен труп 50-летнего мужчины

Фото: архив "КП"
В Коми обнаружен труп мужчины. Тело было найдено в реке рядом с деревней Сынянырд.
По факту произошедшего следователи начали проверку, которая показала, что мужчина умер ненасильственной смертью. Предполагается, что погибшим может являться пропавший в прошлом году 50-летний рыбак.
Сейчас правоохранители намерены восстановить картину трагического дня и доподлинно установить личность утонувшего мужчины.
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