В Коми женщина украла с карты друга 105 тысяч рублей

Фото: Ольга Крыльцова

В Воркуте местную жительницу 1988 года рождения подозревают в хищении с банковской карты знакомого 105 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина1974 года рождения дал подруге карту и попросил сходить в магазин за спиртными напитками. Однако карту ему так и не вернули. Подозреваемая дала признательные и сказала, что знала пин-код. Злоумышленница сняла деньки, потратила их и выбросила карту. Возбуждено уголовное дело, фигурантка находится под подпиской о невыезде.

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