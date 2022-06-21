В Коми с начала 2022 года забраковали 71 килограмм рыбы

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В Коми 71 кг рыбы был признан браком. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор, опубликовавший данные за первые четыре месяца 2022 года.

Ведомство провело десятки исследований, которые выявили физические нарушения рыбной продукции, однако ни в одной партии не было выявлено ни паразитов, ни радиационных следов, ни нарушений гигиенических требований.

- По физико-химическим показателям было исследовано 5 проб, 3 из которых не соответствовали установленным требованиям. Произведена забраковка 6 партий рыбы и рыбной продукции объёмом 71 кг, - уточнили в Роспотребнадзоре.

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